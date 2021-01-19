Председатель Евросовета назвал ускорение вакцинации абсолютным приоритетом ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель свое письмо-приглашение лидерам стран ЕС к участию в видеоконференции 21 января начал со слов о необходимости крайней осторожности в связи с уровнем заражения коронавирусом в ЕС и новыми, более заразными вариантами вируса.

"Перспектива вакцинации обнадеживает, но мы должны сохранять бдительность и продолжать следовать нашему подходу по тестированию и отслеживанию, разрешая при этом трансграничное перемещение в ЕС. Чтобы обеспечить лучшую координацию, я хотел бы, чтобы мы обменялись передовым опытом в отношении мер, принятых в государствах-членах, и обсудили перспективы на ближайшие недели", - написал Мишель в письме, текст которого распространен вечером в понедельник в Брюсселе.

По его словам, "самая острая проблема - вакцины".

"Хорошая новость заключается в том, что сегодня у нас есть доступ к двум вакцинам, одобренным Европейским союзом, и мы заключили соглашения по четырем другим вакцинам. Ускорение вакцинации во всем ЕС - наш абсолютный приоритет. Сначала я предложу (Евро)комиссии рассказать о состоянии дел в отношении развертывания вакцинации, будущего увеличения производства и справедливого доступа к вакцинам. Затем государства-члены могут поделиться своим опытом проведения кампаний вакцинации", - говорится в письме.

Председатель Евросовета отметил, что "процесс вакцинации открывает дискуссию о сертификации". "Мы обсудим настоятельность общего подхода к сертификации, а также при каких обстоятельствах можно использовать сертификаты", - сообщил Мишель.

Кроме того, он указал на то, что участники видеосовещания должны затронуть вопрос сотрудничества с третьими странами в отношении вакцин, которые следует расценивать как глобальное общественное благо.

"Мы рассмотрим, как мы можем помочь партнерам по соседству и за его пределами", - написал председатель Европейского совета в приглашении главам государств и правительств на видеоконференцию 21 января.