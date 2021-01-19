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Дальнее зарубежье 19.01.2021 10:59

Команда Байдена просит Салливана на время остаться послом в РФ - СМИ

Переходный штаб избранного президента США Джо Байдена попросил посла в РФ Джона Салливана какое-то время продолжить работу на этом посту, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"Переходная команда Джо Байдена попросила посла США в РФ Джона Салливана, а также - небольшую группу других людей, назначенных Трампом, на время продолжить работу на своих дипломатических постах", - пишет агентство.

Bloomberg поясняет, что Байден планирует оставить Салливана послом до тех пор, пока не определится с его преемником. "Это связано с тем, что данная должность считается настолько важной, что оставлять ее временно вакантной нельзя", - отмечает агентство со ссылкой на один из своих источников.

Как правило, при смене власти в США те послы, которые были назначены на свои должности по политическим соображениям, подают в отставку. Bloomberg поясняет, что Салливан входит как раз в эту категорию. Карьерные дипломаты США, не считающиеся политическими назначенцами, напротив, работают при любой американской администрации.

"Подавляющее большинство назначенных Трампом по политическим причинам послов не получили от Байдена просьбу продолжить работу. Они уже подготовились к уходу в отставку", - пишет агентство.

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Тэги: США, РОССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]