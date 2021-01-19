Алексей Навальный будет находиться под стражей в спецблоке следственного изолятора "Матросская тишина", сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"Алексей Анатольевич Навальный прибыл в Следственный изолятор федерального значения "Матросская Тишина" накануне в начале девятого вечера. Навальный сказал членам ОНК, что со стороны сотрудников учреждения, морального и физического давления на него не оказывается", - сказал Мельников.

В настоящее время Навальный содержится в трехместной камере карантинного отделения, там он содержится один.

По словам Мельникова, в следственном изоляторе Навального обеспечили постельными принадлежностями, необходимой посудой, а также ему был выдан гигиенический набор.

"Также он попросил передать своим родственникам перечень необходимых ему вещей. Членами комиссии данная информация будет передана его родственникам", - сказал Мельников.

Камера, в которой содержится Навальный, оборудована холодильником, электрическим чайником, телевизором. В камере есть горячая вода.

"Членами ОНК Алексею Анатольевичу было разъяснено, что он может пользоваться ФСИН-письмом и также может заказать самостоятельно или через родственников необходимые продукты питания и вещи в магазине СИЗО", - сказал представитель ОНК.

Химкинский горсуд ранее в понедельник на выездном заседании в отделе полиции заключил Навального под стражу до 15 февраля.

Навальный был задержан накануне в аэропорту "Шереметьево" после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев.

29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше".