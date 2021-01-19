Госдеп приветствует решение не проводить ЧМ по хоккею в Белоруссии

Власти США приветствуют решение не проводить ЧМ по хоккею в Белоруссии, заявила представитель госдепа Морган Ортагус.

"Мы приветствуем решение IIHF не проводить чемпионат мира по хоккею 2021 года в Белоруссии. Мы будем ждать, когда в этой стране будут созданы условия для проведения международных соревнований", - написала она твиттере.

Ортагус призвала власти Белоруссии "прекратить кампанию по оказанию давления на спортсменов, а также положить конец жёстким карательным мерам".

В понедельник IIHF (Международная федерация хоккея с шайбой (International Ice Hockey Federation, IIHF) сообщила, что перенос ЧМ по хоккею 2021 года из Минска неизбежен. Совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Белоруссии.

Накануне нескольких спонсоров чемпионата заявили об отказе от своих обязательств, если соревнования будут проходить в Минске. Среди них - Liqui Moly, Skoda и Nivea Men.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель встретился 11 января в Минске с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Во время встречи Фазель пожаловался на давление на федерацию из-за проблем в Белоруссии.

Лукашенко в свою очередь заявил, что Белоруссия готова провести ЧМ по хоккею без Латвии, заверив, что "он будет лучшим в истории". Кроме того, он пообещал, что никакой опасности для приезжающих в Белоруссию нет и не будет.

В Белоруссии уже почти полгода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста, в связи с чем в последнее время акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.

Одним из вопросов, который инициировала белорусская оппозиция, был перенос ЧМ по хоккею из Минска. Он должен был пройти в Латвии и Белоруссии с 21 мая по 6 июня.