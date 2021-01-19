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Дальнее зарубежье 19.01.2021 10:06

В Китае выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом, провинция Цзилинь - Госкомздрав КНР

В Китае за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР во вторник.

Смертельных исходов от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний не зарегистрировано.

За воскресенье было обнаружено 109 новых заразившихся, внутри страны - 93, умерших не было.

Новым эпицентром внутренних случаев заражения в понедельник стала северо-восточная провинция Цзилинь, где зафиксирован рост числа инфицированных. За прошедшие сутки было выявлено 43 новых заболевших, в то время как за воскресенье минувшей недели - 30.

Ранее наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй на востоке страны. За последние сутки в Хэбэе обнаружены 35 новых заболевших (все - в административной центре провинции городе Шицзячжуане), в то время как сутками ранее было зафиксировано 54 новых случая заражения, (52 - в Шицзячжуане).

В связи с тем, что на территории Хэбэй находится Пекин, жителям районов провинции, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, введены ограничения на въезд в столицу.

За минувший понедельник 27 "внутренних" случаев заражения выявлены также в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, один - в Пекине. Всего в Китае с начала пандемии по состоянию на 00:00 часов мск понедельника зафиксировано 88 тыс. 454 случая заражения коронавирусом, скончались 4 тыс. 635 человек, выздоровели более 82,4 тыс.

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]