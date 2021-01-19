Число заражений COVID-19 в мире превысило 95,5 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника достигло 95 млн 555 тыс. 533 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 40 тыс. 85, выздоровели более 67 млн человек.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 24 млн 74 тыс. 658 инфицированный COVID-19, зафиксирован 398 тыс. 981 летальный исход, излечились более 14 млн человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 581 тыс. 823, число скончавшихся - до 152 тыс. 556, поправились более 10,2 млн человек.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 511 тыс. 770 заболевших, из них умерли 210 тыс. 299 человек, вылечились более 7,5 млн.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 262,9. В США на 1 млн жителей скончался 1 тыс. 231 человек, Индии - 110, Бразилии - 986.
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