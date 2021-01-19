Потребители в Азербайджане в 2020г приобрели автобензина и дизтоплива на $1,2 млрд

Потребители топлива в Азербайджане в 2020 году приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 2 млрд 40,8 млн манатов ($1,2 млрд по текущему курсу - ИФ), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в 2020 году доходы от продаж автомобильного бензина и дизтоплива составили 5,1% или на сумму 2 млрд 40,8 млн манатов", - сообщили Госкомстате.
По данным ведомства, по сравнению с показателем 2019 года доходы от продаж бензина и дизтоплива потребителям сократились на 12,5%.
В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1,2 манат за 1 литр, "Super Euro-98" - 1,4 манат/литр, бензин марки АИ 92 - 1 манат за литр, дизельного топлива - 0,8 манат за литр.
Н.Аббасова
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