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Здравоохранение 19.01.2021 11:03

COVID-19 привел к росту продаж фармпродукции в Азербайджане в 2020г на 40,5%

Потребители в Азербайджане в 2020 году приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 748,9 млн манатов ($440,5 млн по текущему курсу -ИФ), сообщили агентству "Интерфакс -Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в 2020 году доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств составили 1,8% или на сумму 748,9 млн манатов", - сообщили Госкомстате.

По данным ведомства, по сравнению с показателем 2019 года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств увеличились на 40,5%.

Такой рост продаж фармпродукции внутри Азербайджана связан с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЛЕКАРСТВА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]