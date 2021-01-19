COVID-19 привел к росту продаж фармпродукции в Азербайджане в 2020г на 40,5%

Потребители в Азербайджане в 2020 году приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 748,9 млн манатов ($440,5 млн по текущему курсу -ИФ), сообщили агентству "Интерфакс -Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в 2020 году доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств составили 1,8% или на сумму 748,9 млн манатов", - сообщили Госкомстате.

По данным ведомства, по сравнению с показателем 2019 года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств увеличились на 40,5%.

Такой рост продаж фармпродукции внутри Азербайджана связан с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Н.Аббасова