COVID-19 привел к росту продаж фармпродукции в Азербайджане в 2020г на 40,5%

Потребители в Азербайджане в 2020 году приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 748,9 млн манатов ($440,5 млн по текущему курсу -ИФ), сообщили агентству "Интерфакс -Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в 2020 году доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств составили 1,8% или на сумму 748,9 млн манатов", - сообщили Госкомстате.
По данным ведомства, по сравнению с показателем 2019 года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств увеличились на 40,5%.
Такой рост продаж фармпродукции внутри Азербайджана связан с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Н.Аббасова
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