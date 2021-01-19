Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии увеличивается в начале недели после спада в выходные

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 550 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 249 тыс. 465, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 110 новых больных за сутки. За день до этого поступали данные о 780 новых больных за сутки. 16 декабря поступали данные о 1 тыс. 236 новых случаев за день.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 973 человек, за минувшие сутки скончалось еще 15 человек.

Число выздоровевших составляет 235 тыс. 130 человек.