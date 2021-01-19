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Дальнее зарубежье 19.01.2021 11:30

Мелания Трамп в прощальном послании призвала американцев отказаться от насилия

Первая леди США Мелания Трамп выпустила видеоролик с прощальным обращением к американцам, в котором призвала отказаться от насилия.

"Всегда помните, что насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано", - цитируют Трамп американские СМИ.

В речи она также поблагодарила военнослужащих, медицинских работников и всех, кто помогал бороться с пандемией COVID-19.

"Обязанность перед народом лежит на всех, кто не забывает о нашей целостности и ценностях, использует каждую возможность проявить уважение к другому человеку и привить хорошие привычки в нашу повседневную жизнь", - добавила первая леди.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, СУПРУГА, ПОСЛАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]