Мелания Трамп в прощальном послании призвала американцев отказаться от насилия

Первая леди США Мелания Трамп выпустила видеоролик с прощальным обращением к американцам, в котором призвала отказаться от насилия.

"Всегда помните, что насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано", - цитируют Трамп американские СМИ.

В речи она также поблагодарила военнослужащих, медицинских работников и всех, кто помогал бороться с пандемией COVID-19.

"Обязанность перед народом лежит на всех, кто не забывает о нашей целостности и ценностях, использует каждую возможность проявить уважение к другому человеку и привить хорошие привычки в нашу повседневную жизнь", - добавила первая леди.