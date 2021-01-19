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Финансы 19.01.2021 11:30

МБА сократил в 2020г активы на 2,8%, чистую прибыль - на 57,2%

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), крупнейший банк страны, сократил в 2020 году активы на 2,8% - до 8 млрд 962,793 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель в 2020 году вырос на 9,9% - до 2 млрд 609,1 млн манатов. При этом потребительские кредиты за прошлый год увеличились на 17,9% - до 599,93 млн манатов, бизнес-кредиты - на 5,8% - до 1 млрд 323,361 млн манатов, кредиты на недвижимость - на 11,5% - до 685,809 млн манатов.

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 7 млрд 636,19 млн манатов (спад на 3,1% - ИФ).

Объем депозитов в МБА на 31 декабря 2020 года составил 5 млрд 549,577 млн манатов (спад по сравнению с показателем на 31 декабря 2019 года на 1,5%), в том числе вклады населения - 1 млрд 290,279 млн манатов (рост на 8,6%).

Капитал банка на 31 декабря 2020 года составил 1 млрд 326,602 тыс. манатов (спад в 2020г на 1%). Уставный капитал банка равен 1 млрд 224,478 млн манатов (не изменился).

МБА завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 129 млн 391,15 тыс. манатов (спад на 57,2% по сравнению с 2019 годом - ИФ).

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 95,59%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 99,66%.

A.Maмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МБА, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]