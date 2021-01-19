Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0562 RUR   0.023 GBR   2.3125 TRY   0.2277

Цена на нефть

18.01 $/bbl   WTI 52.17 -0.19 Brent 54.75 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 19.01.2021 17:39

Канада снимает запрет на полеты самолетов Boeing-737 MAX с 20 января

Канадские власти снимают с 20 января 2021 года запрет на полеты самолетов Boeing-737 MAX, действовавший почти два года.

Как сообщалось, Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) еще в ноябре прошлого года разрешило Boeing Co.вернуть самолеты в эксплуатацию.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing-737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Транспортный регулятор Канады заявил в понедельник, что выпустил директиву летной годности для самолетов 737 MAX вместе с предписанием для авиакомпаний о дополнительной тренировке экипажей самолетов.

Air Canada уже объявила, что возобновит полеты самолетов 737 MAX с 1 февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, BOEING, САМОЛЕТЫ, ЗАПРЕТ


Похожие новости


Канада и Европа самостоятельно проверят самолеты Boeing 737 Max прежде чем вновь допустить их к полетам

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]