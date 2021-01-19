Канада снимает запрет на полеты самолетов Boeing-737 MAX с 20 января

Канадские власти снимают с 20 января 2021 года запрет на полеты самолетов Boeing-737 MAX, действовавший почти два года.

Как сообщалось, Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) еще в ноябре прошлого года разрешило Boeing Co.вернуть самолеты в эксплуатацию.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing-737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Транспортный регулятор Канады заявил в понедельник, что выпустил директиву летной годности для самолетов 737 MAX вместе с предписанием для авиакомпаний о дополнительной тренировке экипажей самолетов.

Air Canada уже объявила, что возобновит полеты самолетов 737 MAX с 1 февраля.