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СНГ 19.01.2021 16:04

Минэкономики Белоруссии обещает иностранным инвесторам новые льготы и гарантии

Министр экономики Белоруссии Александр Червяков предлагает принять комплекс мер для улучшения инвестиционного климата в республике.

"Ключевым будет создание привлекательности белорусской юрисдикции для бизнеса и инвесторов. (. . .) Предлагается пересмотреть основания для привлечения экономических агентов к уголовной и административной ответственности за правонарушения в экономической сфере. За экономические проступки - только экономическое наказание", - заявил Червяков, которого цитирует госагентство "БелТА".

По словам министра, такая инициатива будет озвучена на организованном властями Всебелорусском народном собрании, которое состоится в начале февраля.

Червяков также сказал, что "для инвесторов предлагается ввести стабилизационную оговорку - неувеличение налогов на срок до пяти лет в рамках инвестдоговора".

Предлагается ввести правовой режим специальных инвестдоговоров, где государство будет гарантировать инвестору выкуп части продукции на новых производствах. Кроме того, Минэкономики предлагает расширить размер относимых на затраты инвестиционных вычетов для инновационных проектов и проектов на отдельных территориях. Планируется, что будут расширены полномочия местных органов управления по вопросам регулирования земельных и имущественных отношений.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ИНВЕСТОРЫ, ЛЬГОТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]