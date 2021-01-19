Киргизия получит 500 тыс. доз российской вакцины от COVID-19, не может позволить себе препарат Pfizer - министр

Власти Киргизии договорились о поставке в республику 500 тыс. российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Алымкадыр Бейшеналиев во вторник.
По его словам, вакцинацию планируется провести в течение двух-трех месяцев.
"В программу COVAX (глобальный проект распространения вакцин против COVID-19 - ИФ) не вошли три российские вакцины, поэтому мы напрямую обратились к российским властям, попросив предоставить 500 тыс. доз вакцины. На переговорах с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко российская сторона дала положительный ответ, в ближайшее время вопрос решится. Думаю, в течение двух-трех месяцев мы проведем вакцинацию", - сказал Бейшеналиев в интервью киргизскому "Биринчи радио" ("Первое радио").
Кроме того, в рамках COVAX Киргизия договорилась о поставке в страну 1,2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. В числе восьми вакцин в рамках сотрудничества с COVAX стране предлагается вакцина Pfizer, но Киргизия не может позволить себе ее использование, сообщил он.
"Мы продолжаем вести переговоры о предоставлении другой вакцины, Pfizer хорошая вакцина, но ее необходимо хранить в специальных холодильниках при температуре минус 70 градусов, которых у нас нет. Для приобретения холодильников на общую сумму $2 млн мы обратились в Минфин, но таких денег у нас нет", - сказал глава Минздрава Киргизии.
По последним данным, общее число подтвержденных заражений COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией в Киргизии достигло 83 тыс. 268. Число выздоровевших составляет 79 тыс. 249 человек. Всего в Киргизии с начала пандемии от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались 1 тыс. 390 человек.
В стране из-за угрозы COVID-19 действует режим чрезвычайной ситуации.
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