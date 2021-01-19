Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0562 RUR   0.023 GBR   2.3125 TRY   0.2277

Цена на нефть

18.01 $/bbl   WTI 52.17 -0.19 Brent 54.75 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.01.2021 17:18

В Кремле видят проблемы с реализацией демократии в США, но оценок давать не будут

Беспорядки, произошедшие в США в начале января, стали следствием проблем с реализацией демократии и волеизъявлением граждан в этой стране, считают в Кремле.

"В Америке действительно налицо проблемы - проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, проблемы с прозрачностью, с международным мониторингом. Эти все проблемы налицо, и все эти проблемы, конечно, привели к серьезной дестабилизации внутриполитической ситуации в стране, которая, в том числе, к сожалению, привела и к таким крайним выражениям, которые мы, к сожалению, вместе с другими странами мира с тревогой наблюдали", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Так он прокомментировал события в США в начале января в связи с утверждением в Конгрессе итогов президентских выборов.

По словам Пескова, в Москве могут просто констатировать наличие этих проблем, так как "вряд ли кто-то может это отрицать". "Вместе с тем, от оценок мы воздержимся", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, КРЕМЛЬ


Похожие новости


Песков обвинил США в сломе правил миропорядка В ЕС с надеждой, но без больших иллюзий ждут смену власти в США - постпред РФ Чижов Администрация Трампа за годы своей работы ввела санкции против более чем 365 лиц и структур из РФ - Помпео Посольство РФ в США призывает Вашингтон не перекладывать с больной головы на здоровую ответственность за тупик с визовой поддержкой Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений с США - Рябков Путин ожидает решения ряда проблем РФ-США при администрации Байдена

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]