В Кремле видят проблемы с реализацией демократии в США, но оценок давать не будут

Беспорядки, произошедшие в США в начале января, стали следствием проблем с реализацией демократии и волеизъявлением граждан в этой стране, считают в Кремле.

"В Америке действительно налицо проблемы - проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, проблемы с прозрачностью, с международным мониторингом. Эти все проблемы налицо, и все эти проблемы, конечно, привели к серьезной дестабилизации внутриполитической ситуации в стране, которая, в том числе, к сожалению, привела и к таким крайним выражениям, которые мы, к сожалению, вместе с другими странами мира с тревогой наблюдали", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Так он прокомментировал события в США в начале января в связи с утверждением в Конгрессе итогов президентских выборов.

По словам Пескова, в Москве могут просто констатировать наличие этих проблем, так как "вряд ли кто-то может это отрицать". "Вместе с тем, от оценок мы воздержимся", - сказал он.