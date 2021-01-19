Контактов Путина с Трампом и командой Байдена пока не планируется - Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контакты с уходящим президентом США Дональдом Трампом и командой нового хозяина Белого дома Джо Байдена, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пока не запланировано никаких контактов. Они могут появиться, но пока каких-то намеченных контактов нет в графике у президента", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, планирует ли Путин попрощаться с Трампом в каком-либо формате.
Президент РФ также пока не планирует контактов и с командой избранного президента США Джо Байдена.
"Нет, пока нет. Вы знаете, что там у них проблемы в Соединённых Штатах, поэтому, конечно, сейчас они занимаются своими внутренними проблемами", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности контактов Путина с командой Байдена.
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