Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0562 RUR   0.023 GBR   2.3125 TRY   0.2277

Цена на нефть

18.01 $/bbl   WTI 52.17 -0.19 Brent 54.75 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.01.2021 18:00

ЕС хочет ослабить международное влияние доллара за счет укрепления позиции евро

Европейский союз во вторник обнародует план укрепления международной позиции евро, стремясь ослабить влияние американского доллара и защититься от финансовых рисков, включая санкции США.

В плане Еврокомиссии будет изложено, как блок может усилить свою экономическую и финансовую устойчивость за счет укрепления евро, а также с помощью растущих рынков, следует из черновика документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Призывы к укреплению автономности блока нарастают на протяжении нескольких лет и стали особенно активными после того, как США ввели санкции в отношении Ирана, которые распространяются на европейские банки и компании, а также на граждан ЕС, сотрудничающих с исламской республикой.

Возможность США расширить международные санкции из-за влияния доллара "серьезно затрагивает способность ЕС и государств-членов блока продвигаться в реализации целей в области международной политики", следует из черновика.

Инициативу по укреплению позиции евро впервые выдвинул бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, призвавший принять меры для защиты экономик и валюты блока от волатильности в других регионах мира.

Согласно Европейскому центральному банку (ЕЦБ), евро остается второй наиболее используемой валютой в мире после доллара. Между тем, несмотря на новый план, возможности ЕС с точки зрения политики или законодательных инициатив для существенного укрепления позиций евро в мире ограничены, отмечает Bloomberg.

В центре внимания ЕС будет завершение ключевых проектов, которые будут способствовать объединению банковского сектора и рынков капитала. Эти инициативы зачастую заходили в тупик из-за разногласий между властями стран блока.

Тем не менее Евросоюз полагает, что поддержку евро сможет оказать созданный блоком фонд помощи странам в восстановлении после рецессии, вызванной пандемией коронавируса. Пакет мер предусматривает выделение 750 млрд евро на субсидии и кредиты, при этом треть этих денежных средств должна быть направлена на проекты в области экологии.

"Продвижение устойчивого финансирования является возможностью для преобразования финансовых рынков ЕС в мировой центр "зеленого финансирования", что укрепит позицию евро в качестве основной валюты для устойчивых финансовых продуктов", - следует из черновика плана.

Около половины всех "зеленых" облигаций в 2019 году, включая те, что были выпущены за пределами ЕС, были номинированы в евро, отмечает Еврокомиссия. Как ожидается, этот показатель продолжит расти, так как Еврокомиссия планирует выпустить облигации на сумму более 250 млрд евро начиная с текущего года. Эти ценные бумаги предназначены для финансирования плана восстановления ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ВАЛЮТА, УКРЕПЛЕНИЕ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Евросоюз хочет перейти на евро при расчетах в энергетической отрасли Волатильность евро выросла до максимума с Brexit ЕЦБ представил новую купюру в 10 евро Драги считает, что сильный евро сказывается на экспорте южных стран еврозоны - глава ЦБ Венгрии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]