Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0562 RUR   0.023 GBR   2.3125 TRY   0.2277

Цена на нефть

18.01 $/bbl   WTI 52.17 -0.19 Brent 54.75 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 19.01.2021 18:41

Лукашенко призвал замещать импортный газ в ЖКХ Белоруссии древесиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает целесообразным увеличить в стране использование древесины в сфере отопления, чтобы уменьшить использование импортного природного газа.

"Нам самим надо закрыть потребности, чтобы заместить для отопления природный газ. Чего мы жжем импортный ресурс, а у себя под ногами этот огромный ресурс. Поэтому я абсолютно поддерживаю ваше предложение, что нам на перспективу надо определить, сколько вы будете заготавливать этих дров, пеллет и щепы для внутренних потребностей. Мы должны отапливать дома, деревни, агрогородки, города дровами. У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом, мы можем сократить потребление природного газа, за который мы платим большие деньги", - заявил Лукашенко, принимая с докладом заместителя премьер-министра Александра Субботина и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу.

Слова главы государства цитирует его пресс-служба.

Как сообщалось ранее, Белоруссия в 2021 году закупает газ по цене $128,5 за тыс. куб. м, тогда как в 2020 году цена составляла $127 за тыс. куб. м.

В 2019 году Белоруссия импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа, за 10 месяцев 2020 года отбор снизился на 9% - до 14,871 млрд куб. м.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЖКХ, ДРЕВЕСИНА, ГАЗ


Похожие новости


Лукашенко поручил чиновникам не будоражить население разговорами о стопроцентном возмещении стоимости ЖКУ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]