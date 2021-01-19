Выборы в Армении могут состояться только после отставки премьера - оппозиция

Отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна остается необходимым условием для роспуска Национального собрания и проведения в стране внеочередных выборов, заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян.
"Мы готовы к выборам. Как только парламент будет распущен, мы готовы к внеочередным выборам. Для роспуска парламента премьер должен уйти в отставку, парламент два раза подряд не должен выбрать нового премьера, после чего парламент автоматически будет распущен и будут назначены новые выборы", - сказал Марукян журналистам во вторник.
Он напомнил, что идея о проведении внеочередных выборов принадлежит не парламентской оппозиции, а правящей фракции "Мой шаг".
"Это повестка правящей силы. Сейчас, видя, что по данному вопросу нет консенсуса, они заявляют, что оппозиция боится выборов. Но это не так. Я также не вижу готовности со стороны властей пойти на роспуск парламента", - сказал Марукян.
Лидер оппозиционной фракции обвинил правительство Армении в создании кризиса в стране и призвал его немедленно уйти в отставку.
"Система госуправления разрушена, и в этом вина правящей силы. Экономики нет, существует множество социальных проблем. Они должны уйти в полном составе", - сказал Марукян.
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана учреждены спецпредставительства президента
Уставный капитал Фонда возрождения Карабаха утвержден в размере 1 млн манатов
Алиев соболезнует Видодо в связи жертвами землетрясения на Сулавеси
Песков: "Северный поток" продолжает сталкиваться с незаконным давлением со стороны США
Капвложения в экономику Азербайджана в 2020 году сократились на 8,3%
Автодорога Физули - Шуша будет введена в строй до 2023г - ГААД
В Азербайджане зафиксировано 305 случаев COVID-19
IIHF выплатит Минску компенсацию из-за переноса чемпионата мира
Число трудовых договоров в Азербайджане за 2020г увеличилось на 10% - глава Минтруда
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Обсуждены перспективы сотрудничества между БСУ и РИКЦ в Баку
Началась регистрация абитуриентов в системе EDU.RS.GOV.RU
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы