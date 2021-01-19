Выборы в Армении могут состояться только после отставки премьера - оппозиция

Отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна остается необходимым условием для роспуска Национального собрания и проведения в стране внеочередных выборов, заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян.

"Мы готовы к выборам. Как только парламент будет распущен, мы готовы к внеочередным выборам. Для роспуска парламента премьер должен уйти в отставку, парламент два раза подряд не должен выбрать нового премьера, после чего парламент автоматически будет распущен и будут назначены новые выборы", - сказал Марукян журналистам во вторник.

Он напомнил, что идея о проведении внеочередных выборов принадлежит не парламентской оппозиции, а правящей фракции "Мой шаг".

"Это повестка правящей силы. Сейчас, видя, что по данному вопросу нет консенсуса, они заявляют, что оппозиция боится выборов. Но это не так. Я также не вижу готовности со стороны властей пойти на роспуск парламента", - сказал Марукян.

Лидер оппозиционной фракции обвинил правительство Армении в создании кризиса в стране и призвал его немедленно уйти в отставку.

"Система госуправления разрушена, и в этом вина правящей силы. Экономики нет, существует множество социальных проблем. Они должны уйти в полном составе", - сказал Марукян.