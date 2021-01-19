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Здравоохранение 19.01.2021 15:55

В Азербайджане зафиксировано 305 случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 305 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 227,696 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 118 случаев заражения.

По данным ведомства, за сутки скончалось 10 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 032.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 216,72 тыс. человек (+949 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 944 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6 915 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 328,507 тыс. тестов на COVID-19.

X.Hасирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]