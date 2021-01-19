В Азербайджане зафиксировано 305 случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 305 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 227,696 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 118 случаев заражения.

По данным ведомства, за сутки скончалось 10 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 032.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 216,72 тыс. человек (+949 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 944 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6 915 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 328,507 тыс. тестов на COVID-19.

X.Hасирзаде