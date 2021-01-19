Нефть дорожает, несмотря на ухудшение прогноза спроса МЭА, Brent - $55,49 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. б/с, до 5,5 млн б/с.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:39 составляет $55,49 за баррель, что на $0,74 (1,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,66 за баррель, что на $0,3 (0,57%) выше уровня на закрытие рынка в пятницу. В понедельник торги в США не проводились из-за праздника (День Мартина Лютера Кинга).

"Потребуется больше времени, чтобы спрос на нефть полностью восстановился, поскольку возобновившиеся локдауны в ряде стран оказывают давление на продажи топлива. Это привело к тому, что мы пересмотрели наш прогноз мирового спроса на нефть на 0,6 млн баррелей в сутки в первом квартале 2021 года и на 0,3 млн баррелей в сутки в целом на 2021 год", - уточняет МЭА.

При этом агентство сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 году на уровне 8,8 млн б/с.

Сохранение высоких темпов заболеваемости COVID-19 во всем мире ухудшает перспективы спроса на нефть, что вместе с укреплением доллара, отмеченным за последние несколько дней, оказывает давление на нефтяной рынок, отмечают эксперты Axi.

В то же время, по их мнению, цены на нефть могут стабилизироваться около текущих уровней благодаря прогрессу в вакцинации от коронавируса.