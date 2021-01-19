Нефть дорожает, несмотря на ухудшение прогноза спроса МЭА, Brent - $55,49 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. б/с, до 5,5 млн б/с.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:39 составляет $55,49 за баррель, что на $0,74 (1,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,66 за баррель, что на $0,3 (0,57%) выше уровня на закрытие рынка в пятницу. В понедельник торги в США не проводились из-за праздника (День Мартина Лютера Кинга).
"Потребуется больше времени, чтобы спрос на нефть полностью восстановился, поскольку возобновившиеся локдауны в ряде стран оказывают давление на продажи топлива. Это привело к тому, что мы пересмотрели наш прогноз мирового спроса на нефть на 0,6 млн баррелей в сутки в первом квартале 2021 года и на 0,3 млн баррелей в сутки в целом на 2021 год", - уточняет МЭА.
При этом агентство сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 году на уровне 8,8 млн б/с.
Сохранение высоких темпов заболеваемости COVID-19 во всем мире ухудшает перспективы спроса на нефть, что вместе с укреплением доллара, отмеченным за последние несколько дней, оказывает давление на нефтяной рынок, отмечают эксперты Axi.
В то же время, по их мнению, цены на нефть могут стабилизироваться около текущих уровней благодаря прогрессу в вакцинации от коронавируса.
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана учреждены спецпредставительства президента
Уставный капитал Фонда возрождения Карабаха утвержден в размере 1 млн манатов
Алиев соболезнует Видодо в связи жертвами землетрясения на Сулавеси
В Азербайджане зафиксировано 305 случаев COVID-19
IIHF выплатит Минску компенсацию из-за переноса чемпионата мира
Число трудовых договоров в Азербайджане за 2020г увеличилось на 10% - глава Минтруда
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Турция запретила рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest
Владелец компании, производящей в Армении автоматы Калашникова, обвиняется в хищении бюджетных средств
Лукашенко призвал замещать импортный газ в ЖКХ Белоруссии древесиной
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Обсуждены перспективы сотрудничества между БСУ и РИКЦ в Баку
Началась регистрация абитуриентов в системе EDU.RS.GOV.RU
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы