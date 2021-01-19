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СНГ 19.01.2021 16:15

Путин принял участие в крещенских купаниях

Президент РФ Владимир Путин во вторник утром принял участие в крещенских купаниях, сообщает сайт Кремля.

"Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно это делает. Это его традиция. Традициям он не изменяет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

На сайте Кремля также во вторник были опубликованы фотографии, на которых президент окунается в купель.

В сообщении отмечается, что президент принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье утром во вторник.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КРЕЩЕНИЕ, КУПАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]