Путин принял участие в крещенских купаниях

Президент РФ Владимир Путин во вторник утром принял участие в крещенских купаниях, сообщает сайт Кремля.

"Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно это делает. Это его традиция. Традициям он не изменяет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

На сайте Кремля также во вторник были опубликованы фотографии, на которых президент окунается в купель.

В сообщении отмечается, что президент принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье утром во вторник.