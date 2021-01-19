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Транспорт и связь 19.01.2021 16:24

Автодорога Физули - Шуша будет введена в строй до 2023г - ГААД

Ввод в эксплуатацию автодороги Физули-Шуша запланирован в 2022 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госагентстве автодорог Азербайджана (ГААД).

"Строительство автомобильной дороги первой технической категории Физули - Шуша уже началось. Протяженность дороги ввиду сложного рельефа будет сокращена благодаря мостам и тоннелям до 84,6 км. При этом общая длина строящихся тоннелей, по предварительным оценкам, составит около 3 км. Реализация проекта строительства данной дороги завершится в течение 2022 года", - отмечает ГААД.

По данным Агентства, новая 4-х и 6-ти полосная трасса Физули-Шуша строится в обход крупных населенных пунктов, а также знаменитого лесного массива Топхана. Первые 48 км дороги будут состоять из 6 полос, вторая часть дороги на отрезке 48-84,6 км - из 4 полос. Ширина дорожного полотна составит 29,5 и 21,5 метров соответственно.

"Проект новой трассы также включает строительство дополнительно 2 км дороги второй технической категории до знаменитого Иса-Булага в Шуше. Двухполосная дорога "Иса Булаг" начнется примерно на 82-ом км новой автотрассы Физули-Шуша и пройдет через трассу Лачин-Шуша-Ханкенди посредством туннеля протяженностью 900 метров", -говорится в сообщении.

По информации Агентства, автомобильная дорога Физули-Шуша, взяв начало с автомагистрали М6 Гаджигабул-Бахармтепе-Миндживан-госграница Армении, пройдет через освобожденные Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы.

Президент Азепрбайджана Ильхам Алиев 15 января 2021 года заложил фундамент автомобильной дороги Физули-Шуша.

Президент Алиев 8 ноября 2020 года объявил об освобождении города Шуша от армянской оккупации.

X.Hасирзаде

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Тэги: ГААД, ДОРОГА, СРОКИ


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