Капвложения в экономику Азербайджана в 2020 году сократились на 8,3%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в 2020 году составили 17 млрд 28,1 млн манатов, что на 8,3% меньше показателя 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Капвложения в нефтегазовый сектор экономики в отчетном периоде увеличились на 0,3%. Инвестиции в ненефтяной сектор сократились на 12,3%. Из общего объема инвестиций за отчетный период 10 млрд 954,1 млн манатов или 64,3% направлено на строительно-монтажные работы.
В 2020 году из общего объема капвложений 11 млрд 175,8 млн манатов (65,6% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 4 млрд 485 млн манатов (26,4% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 1 млрд 367,3 млн манатов (8% всех инвестиций) - на строительство жилья. За отчетный период объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 5 млрд 117 млн манатов (31% всех инвестиций), внутренних инвестиций - 11 млрд 911,1 млн манатов (69% всех инвестиций).
В 2019 году спад капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 2,3%.
Б.Рустамбеков
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