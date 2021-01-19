Лукашенко призвал замещать импортный газ в ЖКХ Белоруссии древесиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает целесообразным увеличить в стране использование древесины в сфере отопления, чтобы уменьшить использование импортного природного газа.
"Нам самим надо закрыть потребности, чтобы заместить для отопления природный газ. Чего мы жжем импортный ресурс, а у себя под ногами этот огромный ресурс. Поэтому я абсолютно поддерживаю ваше предложение, что нам на перспективу надо определить, сколько вы будете заготавливать этих дров, пеллет и щепы для внутренних потребностей. Мы должны отапливать дома, деревни, агрогородки, города дровами. У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом, мы можем сократить потребление природного газа, за который мы платим большие деньги", - заявил Лукашенко, принимая с докладом заместителя премьер-министра Александра Субботина и министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу.
Слова главы государства цитирует его пресс-служба.
Как сообщалось ранее, Белоруссия в 2021 году закупает газ по цене $128,5 за тыс. куб. м, тогда как в 2020 году цена составляла $127 за тыс. куб. м.
В 2019 году Белоруссия импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа, за 10 месяцев 2020 года отбор снизился на 9% - до 14,871 млрд куб. м.
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