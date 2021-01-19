Kapital Bank увеличил в 2020г активы на 26,2%, прибыль - в 2,2 раза

Азербайджанский "Kapital Bank" увеличил в 2020 году активы на 26,2% - до 5 млрд 227,472 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 декабря 2020 года составил 2 млрд 175,951 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2019г на 19,5% - ИФ). При этом за прошлый год банк увеличил портфель по потребительскому кредитованию на 2,3% - до 1 млрд 365,845 млн манатов, по бизнес-кредитам на 34,2% - до 582,077 млн манатов.
Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 4 млрд 593,277 млн манатов (рост на 23,5%).
Депозитный портфель банка на начало 2021 года равен 3 млрд 805,619 млн манатов (рост на 17,6%), в том числе вклады физических лиц - 1 млрд 67,406 млн манатов (рост на 8,3%).
Капитал банка на 31 декабря 2020 года равен 634,195 млн манатов (рост на 49,2%), уставный капитал - 245,85 млн манатов (рост на 8,9%).
В отчетном периоде чистая прибыль банка составила 302,698 млн манатов (рост в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом - ИФ).
Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,8755% и физические лица (0,1245%).
A.Maмедов
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