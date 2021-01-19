Шушу предложили сделать культурной столицей тюркского мира в 2022 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник провел встречу с Генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ТЮРКСОЙ) Багдада Амреева, сообщает официальный сайт главы государства.

В ходе встречи Алиев выразил слова благодарности Амрееву, а также главе Тюркского совета за открытую поддержку Азербайджана до и после Второй Карабахской войны, отметив, что нагорно-карабахский конфликт должен быть решен только в интересах территориальной целостности Азербайджана.

"Хочу еще раз выразить свою благодарность. Во время войны, и в самом начале войны вы сделали заявление в поддержку Азербайджана, территориальной целостности и суверенитета нашей страны, нерушимости ее границ. Вы также заявили, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана", - сказал Алиев.

Президент также подчеркнул намерение Азербайджана привлечь к процессу восстановления освобожденных от оккупации территорий компании из дружественных стран.

"Рассчитываю на наше активное взаимодействие с братскими странами в процессе восстановления освобожденных территорий. Я уже сказал, что мы в первую очередь, и не только в первую очередь, а вообще, будем привлекать компании из дружественных стран. Таких стран в мире много, но среди них есть те, которые активно поддерживали Азербайджан во время войны и послевоенный период. Думаю, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках Тюркского совета. Мы проанализируем произошедшие события и построим планы на будущее. Однако, могу с уверенностью сказать, что процесс восстановления территорий будет поддержан нашими братскими странами", - подчеркнул Алиев.

Амреев, в свою очередь, отметил, что все страны-участницы ТЮРКСОЙ выразили однозначную поддержку Азербайджана, и предложил объявить город Шуша культурной столицей тюркского мира в 2022 году.

"Мы ежегодно объявляем культурную столицу тюркского мира. Предлагаем объявить Шушу такой столицей в 2022 году и провести множество культурных мероприятий. Эти мероприятия подчеркнут большое культурное значение города Шуша для всего тюркского и исламского мира. Вчера мы обсуждали этот вопрос с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Если позволите, мы приступим к этой работе, и в 2022 году проведем в Шуше около 20 культурных мероприятий. Мы уверены, что к тому времени Шуша будет восстановлена и вернет свой прежний облик", - сказал Амреев.

Генсек ТЮРКСОЙ также проинформировал Алиева о том, что подготовка Тюркской стратегии на 2020-2025гг и документа, отражающего видение тюркского мира на 2020-2040 гг., уже завершена.

"В этом документе отражено будущее тюркского мира, наше сотрудничество, интеграция во всех сферах - политике, экономике, культуре, образовании, туризме, молодежи и др. Для меня большая честь представить вам копию этого документа "Turkic World Vision-2040". После того, как вы одобрите этот документ, разработанный в тесном сотрудничестве с министерствами и ведомствами стран-членов Тюркского совета, на предстоящем саммите, мы приступим к его реализации в течение года", - отметил Амреев

X.Hасирзаде