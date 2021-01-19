Баку, Кабул и Ашхабад подписали дорожную карту по развитию многостороннего сотрудничества

Азербайджан, Туркменистан и Афганистан договорились о расширении сотрудничества в различных областях.

"Вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев в субботу провел встречу с исполняющим обязанности председателя Центробанка Афганистана Аджмалом Ахмади и заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Байрамгелди Овезов в формате видеоконференции. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между тремя странами в сферах транспорта, логистики и других областях", - сообщает пресс-служба Кабмина Азербайджана.

По итогам встречи стороны подписали дорожную карту по расширению и углублению сотрудничества между Азербайджаном, Туркменистаном и Афганистаном в области торговли и инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, телекоммуникаций и информационных технологий, таможенных и пограничных вопросов.

X.Hасирзаде