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Внешняя политика 19.01.2021 17:56

Баку, Кабул и Ашхабад подписали дорожную карту по развитию многостороннего сотрудничества

Азербайджан, Туркменистан и Афганистан договорились о расширении сотрудничества в различных областях.

"Вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев в субботу провел встречу с исполняющим обязанности председателя Центробанка Афганистана Аджмалом Ахмади и заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Байрамгелди Овезов в формате видеоконференции. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между тремя странами в сферах транспорта, логистики и других областях", - сообщает пресс-служба Кабмина Азербайджана.

По итогам встречи стороны подписали дорожную карту по расширению и углублению сотрудничества между Азербайджаном, Туркменистаном и Афганистаном в области торговли и инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, телекоммуникаций и информационных технологий, таможенных и пограничных вопросов.

X.Hасирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАБМИН, ТУРКМЕНИСТАН, АФГАНИСТАН, ДОРОЖНАЯ/КАРТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]