Россельхознадзор может разрешить ввоз томатов еще нескольким предприятиям Азербайджана, но контроль не ослабнет

Россельхознадзор в ближайшее время может снять запрет на ввоз томатов с некоторых крупных предприятий Азербайджана, но контроль за поставками не ослабнет, сообщает служба по итогам переговоров ее руководителя Сергей Данкверта с руководителем Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли.
Речь идет о предприятиях, прошедших видеоинспекцию Россельхознадзора в режиме реального времени. На сегодняшний день проверки в таком формате проведены в отношении 9 компаний.
"Вместе с тем дальнейшее, более серьезное расширение списка азербайджанских предприятий, которым разрешен ввоз в Россию этой продукции, будет возможно на основании результатов лабораторного мониторинга Россельхознадзора безопасности томатов, уже поступающих из Азербайджана в Россию. В данный момент продукция ввозится с 33 азербайджанских предприятий и подвергается исследованиям на карантинные объекты в лабораториях российского ведомства", - говорится в сообщении.
Руководитель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана обратился с просьбой расширить перечень поставщиков яблок. В настоящее время ввоз яблок в Россию разрешен трем азербайджанским предприятиям.
Ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематических выявлений опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. В частности, только за 2020 год Россельхознадзор направил в Азербайджан 111 нотификаций (в том числе 35 по томатам) о фактах ввоза зараженной продукции.
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