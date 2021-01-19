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АПК 19.01.2021 18:33

Россельхознадзор может разрешить ввоз томатов еще нескольким предприятиям Азербайджана, но контроль не ослабнет

Россельхознадзор в ближайшее время может снять запрет на ввоз томатов с некоторых крупных предприятий Азербайджана, но контроль за поставками не ослабнет, сообщает служба по итогам переговоров ее руководителя Сергей Данкверта с руководителем Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли.

Речь идет о предприятиях, прошедших видеоинспекцию Россельхознадзора в режиме реального времени. На сегодняшний день проверки в таком формате проведены в отношении 9 компаний.

"Вместе с тем дальнейшее, более серьезное расширение списка азербайджанских предприятий, которым разрешен ввоз в Россию этой продукции, будет возможно на основании результатов лабораторного мониторинга Россельхознадзора безопасности томатов, уже поступающих из Азербайджана в Россию. В данный момент продукция ввозится с 33 азербайджанских предприятий и подвергается исследованиям на карантинные объекты в лабораториях российского ведомства", - говорится в сообщении.

Руководитель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана обратился с просьбой расширить перечень поставщиков яблок. В настоящее время ввоз яблок в Россию разрешен трем азербайджанским предприятиям.

Ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематических выявлений опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. В частности, только за 2020 год Россельхознадзор направил в Азербайджан 111 нотификаций (в том числе 35 по томатам) о фактах ввоза зараженной продукции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, ТОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]