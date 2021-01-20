Иран будет полностью соблюдать условия ядерной сделки лишь при аналогичной политике США - Рухани

Тегеран будет вновь полностью соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе только тогда, когда США вернутся к полному выполнению своей части этой сделки, заявил в ходе выступления в среду президент Ирана Хасан Рухани.

"Он (Рухани - ИФ) сказал, что Иран вернется к полному выполнению условий СВПД - соглашения по иранскому атому, если только США выполнят в полном объеме свои обязательства", - передает телеканал "Пресс-ТВ".

Рухани отметил, что в настоящий момент в этом вопросе инициатива находится у Вашингтона. Президент добавил, что Иран будет предпринимать "пропорциональные" действия в ответ на соответствующие шаги США.

СВПД был принят в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. План подразумевал отмену санкций в отношении Ирана, а в обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской сделки. Год спустя Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств.

В свою очередь избранный президент США Джо Байден допускал возможность возвращения Вашингтона в СВПД. Но эксперты отмечали, что Байден выступает за внесение в иранскую ядерную сделку изменений. Иран же неоднократно заявлял, что не допустит корректировки СВПД.