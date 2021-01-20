Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0562 RUR   0.023 GBR   2.3125 TRY   0.2277

Цена на нефть

18.01 $/bbl   WTI 52.17 -0.19 Brent 54.75 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

Регион 20.01.2021 11:31

Иран будет полностью соблюдать условия ядерной сделки лишь при аналогичной политике США - Рухани

Тегеран будет вновь полностью соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе только тогда, когда США вернутся к полному выполнению своей части этой сделки, заявил в ходе выступления в среду президент Ирана Хасан Рухани.

"Он (Рухани - ИФ) сказал, что Иран вернется к полному выполнению условий СВПД - соглашения по иранскому атому, если только США выполнят в полном объеме свои обязательства", - передает телеканал "Пресс-ТВ".

Рухани отметил, что в настоящий момент в этом вопросе инициатива находится у Вашингтона. Президент добавил, что Иран будет предпринимать "пропорциональные" действия в ответ на соответствующие шаги США.

СВПД был принят в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. План подразумевал отмену санкций в отношении Ирана, а в обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской сделки. Год спустя Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств.

В свою очередь избранный президент США Джо Байден допускал возможность возвращения Вашингтона в СВПД. Но эксперты отмечали, что Байден выступает за внесение в иранскую ядерную сделку изменений. Иран же неоднократно заявлял, что не допустит корректировки СВПД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, РУХАНИ, США, СВПД


Похожие новости


Роухани обрадован поражению Трампа на президентских выборах Иран готов принять участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - Рухани Иран переживает сложнейший год из-за внешнего экономического давления и коронавируса - Рухани Тегеран не должен позволить США воспользоваться угрозой коронавируса против Ирана - Рухани Рухани: иностранные войска должны покинуть ближневосточный регион, но мирным путем Иран выражает соболезнования и сожалеет о сбитом украинском самолете - Рухани

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]