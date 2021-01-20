Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии снизился втрое, общее число приближается к 250 тыс. случаев

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 469 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 249 тыс. 934, сообщает в среду грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 550 новых больных за сутки. За день до этого поступали данные о 110 новых больных за сутки. 17 декабря сообщалось о 780 новых случаев за день.
Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 987 человек, за минувшие сутки скончалось еще 14 человек.
Число выздоровевших составляет 236 тыс. 922 человека.
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