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Здравоохранение 20.01.2021 11:45

Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии снизился втрое, общее число приближается к 250 тыс. случаев

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 469 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 249 тыс. 934, сообщает в среду грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 550 новых больных за сутки. За день до этого поступали данные о 110 новых больных за сутки. 17 декабря сообщалось о 780 новых случаев за день.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 987 человек, за минувшие сутки скончалось еще 14 человек.

Число выздоровевших составляет 236 тыс. 922 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]