Президент Алиев посетил Аллею Шехидов трагедии 20 января

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Аллею Шехидов в среду в день памяти жертв трагедии 20 января 1990 года в Баку, когда в азербайджанскую столицу были введены подразделения Советской армии, что привело к многочисленным человеческим жертвам.

Президент возложил венок к комплексу вечного огня на Аллее.

Б.Рустамбеков