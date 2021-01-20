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Внутренняя политика 20.01.2021 12:11

Президент Алиев посетил Аллею Шехидов трагедии 20 января

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Аллею Шехидов в среду в день памяти жертв трагедии 20 января 1990 года в Баку, когда в азербайджанскую столицу были введены подразделения Советской армии, что привело к многочисленным человеческим жертвам.

Президент возложил венок к комплексу вечного огня на Аллее.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕН, АЛЛЕЯ, ПОСЕЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]