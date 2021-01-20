Глава Евросовета предложил Байдену создать новый основополагающий пакт ЕС-США

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал избранного президента США Джо Байдена заключить с Евросоюзом всеобъемлющий договор об отношениях сторон.

"В первый день его полномочий я обращаюсь к президенту Джо Байдену с торжественным предложением: давайте создадим новый основополагающий пакт ЕС - США", - заявил Мишель, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе о политической ситуации в связи со сменой американской администрации.

По его словам, это должен быть договор "для более сильной Европы, для более сильной Америки, для лучшего мира".

Мишель выразил надежду, что с приходом Байдена трансатлантические отношения могут быть перезапущены.