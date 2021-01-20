Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0562 RUR   0.023 GBR   2.3125 TRY   0.2277

Цена на нефть

18.01 $/bbl   WTI 52.17 -0.19 Brent 54.75 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.01.2021 12:29

Глава Евросовета предложил Байдену создать новый основополагающий пакт ЕС-США

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал избранного президента США Джо Байдена заключить с Евросоюзом всеобъемлющий договор об отношениях сторон.

"В первый день его полномочий я обращаюсь к президенту Джо Байдену с торжественным предложением: давайте создадим новый основополагающий пакт ЕС - США", - заявил Мишель, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе о политической ситуации в связи со сменой американской администрации.

По его словам, это должен быть договор "для более сильной Европы, для более сильной Америки, для лучшего мира".

Мишель выразил надежду, что с приходом Байдена трансатлантические отношения могут быть перезапущены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, США, ДОГОВОР, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Похожие новости


В ЕС с надеждой, но без больших иллюзий ждут смену власти в США - постпред РФ Чижов Турция рассчитывает на нормализацию отношений с ЕС, а также с США при новой администрации Боррель и Помпео обсудили Белоруссию и Карабах ЕС и США заключили первое за 20 лет соглашение о снижении торговых тарифов США и ЕС будут вести диалог по Китаю - Помпео ЕС признает неспособность изменить санкционную политику США против Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]