Отношения ЕС с РФ достигли дна - посол Эдерер

Отношения Евросоюза и России находятся на беспрецедентно низком уровне в том числе из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, но каналы связи необходимо держать открытыми, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.

"Отношения ЕС и России достигли нового дна. Попытка убийства Алексея Навального боевым отравляющим веществом и отсутствие расследования этого преступления российскими властями, а также задержание Навального за нарушение условий наказания во время восстановления от отравления в Германии уже объявлены недопустимыми и осуждены ЕС самым серьезным образом", - сказал Эдерер на брифинге в среду.

Он отметил, что ЕС продолжит основывать свои отношения с Россией на пяти принципах, сформулированных в 2016 году.

"Эти пять принципов применимы и в сложной, напряженной ситуации, так как наши отношения сложные и разнонаправленные. Это значит, что необходимо сохранить каналы связи открытыми, и по делу Навального, но также и по всем другим аспектам отношений ЕС и России", - добавил посол.

Отвечая на вопрос о возможности новых антироссийских санкций из-за задержания Навального, Эдерер отметил, что с таким предложением может выступить любая страна ЕС, после чего они должны быть утверждены всем объединением. Он также напомнил, что задержание Навального будет обсуждаться на заседании Совета ЕС по иностранным делам 25 января.