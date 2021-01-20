Транснефть и SOCAR подписали договор на прокачку по Баку-Новороссийск в 2021г более 1 млн тонн азербайджанской нефти

"Транснефть" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) подписали договор на прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2021 году более 1 млн тонн нефти, сообщил "Интерфаксу" советник президента российской трубопроводной монополии, пресс-секретарь Игорь Демин.

По его информации, прокачка азербайджанской нефти в феврале по этому маршруту запланирована в объеме 85 тыс. тонн.

Азербайджан транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1997 года. В 2020 году ГНКАР сократила экспорт по этому направлению на 30%, до 613 тыс. тонн нефти

Источник, знакомый с российским графиком прокачки нефти, сообщал, что экспорт азербайджанской нефти в направлении Новороссийска в первом квартале 2021 года запланирован в объеме 340 тыс. тонн. Однако в январе прокачка сырья из Азербайджана не осуществлялась, так как все объемы SOCAR направляла по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

"Баку-Новороссийск использовался со стороны SOCAR в качестве вспомогательного маршрута для экспорта нефти. Решение не экспортировать нефть по этому трубопроводу в январе 2021 года было принято по совокупности причин, в числе которых и рыночная конъюнктура. Однако в этой ситуации нет ничего нового, поскольку мы и ранее в течение какого-то времени могли его не использовать, а затем возобновляли экспорт", - пояснял агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью ГНКАР Ибрагим Ахмедов.