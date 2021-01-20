Три китайских разработчика препаратов от COVID-19 подали заявки на участие в программе ВОЗ по доступу к вакцинам

Разработчики китайских вакцин от коронавируса COVID-19 подали заявку на присоединение к программе COVAX - глобальному фонду доступа к вакцинам, учрежденному ВОЗ, сообщают СМИ со ссылкой на китайский МИД.
По словам представителя МИД КНР Хуа Чуньин, три китайские компании по разработке препаратов от коронавируса - Sinovac, Sinopharm и CanSinoBio зарегистрировали заявки на участие в глобальной инициативе.
Программа COVAX, или Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19, учрежден совместными усилиями ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Механизм призван обеспечить доступ к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. Начало поставки вакцин в такие страны ожидается в феврале, в этом году планируется распределить 2 из 3 млрд доз вакцин от COVID-19. Всего в COVAX участвуют 190 мировых экономик.
Ранее на этой неделе гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что неравенство в поставках вакцин от коронавируса COVID-19 среди стран с высоким и низким уровнем дохода подрывает усилия в борьбе с пандемией.
Он подчеркнул, что по мере распределения первых вакцин обещание стран обеспечить равный доступ к вакцине от COVID-19 находится под серьёзной угрозой. Гендиректор пояснил, что некоторые страны идут в обход COVAX, повышая цены и предпринимая попытки прыгнуть вперёд очереди.
СМИ напоминают, что заказы на китайские вакцины от коронавируса сделали как минимум 18 стран. Среди них - Индонезия, Бразилия, Чили, Турция, Таиланд, Украина, Венгрия, Перу, Сербия, Пакистан, Саудовская Аравия, Аргентина, Египет, ОАЭ и другие.
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