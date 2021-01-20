Байден остановит процесс выхода США из ВОЗ

Избранный президент США Джо Байден в день официального вступления в должность поставит подпись под указом, прекращающим процесс выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это следует из заявления на сайте команды Байдена.
"Сегодня избранный президент США Байден предпримет действия для отмены начатого предыдущей администрации процесса выхода из Всемирной организации здравоохранения - структуры, критически важной для координации международного ответа на (пандемию коронавируса - ИФ) COVID-19, для усиления готовности к будущим эпидемиям и пандемиям и улучшения здоровья всех людей", - говорится в заявлении.
Издание The Hill отмечает, что без соответствующих действий Байдена США официально покинули бы ВОЗ 6 июля.
Согласно заявлению, США примут участие в идущей на этой неделе работе исполкома ВОЗ, причем американскую делегацию возглавит ведущий инфекционист доктор Энтони Фаучи; он выступит в ВОЗ 21 января.
Кроме того, в заявлении говорится, что администрация Байдена будет работать с ВОЗ и другими партнерами США с целью реформировать и укрепить ВОЗ и поддержать действия этой организации в сфере здравоохранения.
В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно утверждали, что ВОЗ причастна к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим в середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до расследования о неудачном ответе организации на вспышку коронавируса COVID-19.
США в июле уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ, решение должно было вступить в силу 6 июля 2021 года.
Президент Алиев посетил Аллею Шехидов трагедии 20 января
В Азербайджане вспоминают жертв 20 января
Пиротехники России направлены в Азербайджан для разминирования в Агдаме
Цены на нефть растут на ожиданиях новых стимулов в США, Brent - $56,38 за баррель
Транснефть и SOCAR подписали договор на прокачку по Баку-Новороссийск в 2021г более 1 млн тонн азербайджанской нефти
Азербайджан в 2020 году сократил добычу золота на 3,8%, увеличил добычу серебра на 12,8%
В Азербайджане зафиксировано 332 случая COVID-19
Три китайских разработчика препаратов от COVID-19 подали заявки на участие в программе ВОЗ по доступу к вакцинам
Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии снизился втрое, общее число приближается к 250 тыс. случаев
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Обсуждены перспективы сотрудничества между БСУ и РИКЦ в Баку
Началась регистрация абитуриентов в системе EDU.RS.GOV.RU
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы