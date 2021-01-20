ЕС пока не обсуждает привязку выдачи виз к сертификату о вакцинации, а также вопрос о признании вакцин

Руководство Европейского союза пока не обсуждает вопрос выдачи виз для граждан третьих стран в привязке с доказательством о вакцинации от коронавируса, сообщил высокопоставленный европейский дипломат накануне видеоконференции лидеров стран ЕС.
"В настоящее время мы обсуждаем вопрос общих стандартов, которые могут быть признаны в ЕС, в отношении того, что если ты едешь, например, во Францию, ты можешь доказать и показать, что ты был вакцинирован, и этот документ будет приемлем - мы говорим об этих стандартах", - констатировал он.
"Очень преждевременно обсуждать это (выдачу виз в привязке с доказательством о вакцинировании - ИФ) для граждан третьих стран, так как на рынке будут разные вакцины, произведенные, например, в России или в Китае, для признания которых нам потребуется информация. Вопрос международного признания (вакцинации - ИФ) - это не для завтрашнего обсуждения. Мы не планируем ставить этот вопрос (на повестку дня видеоконференции - ИФ). Это не сейчас, так как мы только в самом начале (сертификации вакцинации - ИФ)", - добавил дипломат.
Кроме того, он указал, что в недавнем интервью президент Европейского совета Шарль Мишель уже высказал мнение, что "это очень чувствительный вопрос для многих стран-членов, и вы должны иметь это в виду".
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