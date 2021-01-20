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СНГ 20.01.2021 15:07

В Чечне уничтожена банда Аслана Бютукаева - Кадыров

Шестеро боевиков, в том числе один из лидеров террористов, полевой командир Аслан Бютукаев, уничтожены в Чечне, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, бойцы полка полиции специального назначения МВД Чечни "провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве 6 человек, которые находились в федеральном розыске".

"Все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти. Уже опознаны: Бютукаев Аслан, Саралиев, Базаркаев Иса, Доршаев", - заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что тем самым "с бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено". Кадыров сообщил, что лично доложил президенту РФ о результатах спецоперации.

Бютукаев руководил так называемым "лесным джамаатом. Вместе с ликвидированным ранее лидером террористов Доку Умаровым он был фигурантом уголовного дела о теракте в аэропорту "Домодедово", когда погибли 37 человек. Умаров и Бютукаев после взрыва выпустили видеозапись, на которой взяли на себя ответственность за подготовку этого теракта.

В марте 2011 года сообщалось, что Бютукаева могли убить в ходе спецоперации в Ингушетии, но эта информация не получила подтверждения. СКР заочно обвиняет Бютукаева в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, БАНДА, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]