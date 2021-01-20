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ТЭК 20.01.2021 15:49

Цены на нефть растут на ожиданиях новых стимулов в США, Brent - $56,38 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в среду на фоне оптимизма по поводу перспектив принятия новых мер поддержки экономики в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $56,38 за баррель, что на $0,48 (0,86%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $53,60 за баррель, что на $0,62 (1,17%) выше уровня предыдущих торгов. Февральский контракт истекает с закрытием торгов в среду. Более активно торгуемый мартовский фьючерс прибавляет в цене $0,69 (1,3%), торгуясь на уровне $53,67 за баррель.

В ходе выступления на слушаниях в финансовом комитете Сената во вторник Джанет Йеллен, экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутая избранным президентом США Джо Байденом на пост министра финансов, призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад.

"После комментариев Йеллен рынок следит за общей картиной в связи с предложенным администрацией Байдена пакетом объемом $1,9 трлн", - сказал сырьевой аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс, которого цитирует S&P Global Platts.

По словам эксперта, "мы видели, как подобные программы расходов в прошлом влияли на потребление нефти, и трейдеры готовятся к росту нефтяного спроса, если пакет будет принят".

Цены на нефть удерживаются вблизи многомесячных максимумов, даже несмотря на сохранение серьезных факторов риска, оказывающих понижательное воздействие, сказал старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch. По его словам, некоторые из этих факторов можно увидеть в последнем отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. б/с, до 5,5 млн б/с.

"Потребуется больше времени, чтобы спрос на нефть полностью восстановился, поскольку возобновившиеся локдауны в ряде стран оказывают давление на продажи топлива. Это привело к тому, что мы пересмотрели наш прогноз мирового спроса на нефть на 0,6 млн баррелей в сутки в первом квартале 2021 года и на 0,3 млн баррелей в сутки в целом на 2021 год", - уточняет МЭА.

Фрейзер отмечает, что падение спроса в первом квартале обусловлено "ростом числа случаев заражения коронавирусом в большей части США и Европы, а также призывами в Китае ограничить поездки в Новый год по лунному календарю".

При этом агентство сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 году на уровне 8,8 млн б/с.

"Рынок остается обеспокоен по поводу нефтяного спроса в краткосрочной перспективе, поскольку пандемия негативно влияет на поездки, - подчеркивают аналитики ANZ. - В Китае правительство призывает граждан не путешествовать в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю - самого активного времени года".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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