Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0562 RUR   0.023 GBR   2.3125 TRY   0.2277

Цена на нефть

18.01 $/bbl   WTI 52.17 -0.19 Brent 54.75 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.01.2021 20:32

Израиль готов начать восстановление международного туризма после вакцинации 25% населения

Министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн представила план возобновления международного туризма в разных секторах отрасли.

"На сегодняшний день в Израиле уже 25% населения получили вакцину. Мы, наконец-то, можем начать строить планы по возвращению международного туризма", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Фаркаш-Хакоэн отметила, что объявление даты возобновления авиасообщения для путешественников должно быть основано на создании системы капсульного туризма, то есть разделения гостей на группы. Перед посадкой в самолет туристы должны будут подтвердить состояние здоровья посредством "зеленого паспорта", сертификата о выздоровлении или отрицательного теста на COVID-19.

Фаркаш-Хакоэн также предложила немедленно открыть отели при условии предъявления туристами подтверждений состояния здоровья и проживания без общих столовых. Кроме того, по ее словам, можно мгновенно открыть рестораны и кафе с загрузкой на 50% в помещении и на 100% - на улице. При посещении туристам также понадобятся медсправки.

Аналогичные условия предлагаются и для достопримечательностей: все природные заповедники могут вскоре заработать - либо в соответствии с правилами проведения собраний на открытом воздухе, либо при условии предъявления путешественниками документов о здоровье.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТУРИЗМ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


Израиль планирует увеличить до 50 тыс. человек турпоток в Азербайджан – посол в Баку Израиль возобновил субсидирование рейсов в Эйлат в зимний сезон Израиль заплатит туркомпаниям по 45 евро за каждого привезенного в Эйлат туриста

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]