В Азербайджане зафиксировано 332 случая COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 332 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 228,028 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 305 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончалось 12 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 044.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 217,617 тыс. человек (+897 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 367 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 991 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 336,498 тыс. тестов на COVID-19.