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ТЭК 20.01.2021 18:50

Берлин не изменил позиции по поводу "Северного потока 2" после новых санкций США

Берлин не изменил позиции по поводу "Северного потока 2" после новых санкций США, заявила официальный представитель правительства Германии Мартина Фиц.

"Позиция правительства не изменилась, мы уже много раз озвучивали ее - это экономический проект", - сказала она.

По ее словам, сообщение о санкциях в кабмине приняли к сведению.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАБМИН, СЕВПОТОК, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]