Берлин не изменил позиции по поводу "Северного потока 2" после новых санкций США, заявила официальный представитель правительства Германии Мартина Фиц.

"Позиция правительства не изменилась, мы уже много раз озвучивали ее - это экономический проект", - сказала она.

По ее словам, сообщение о санкциях в кабмине приняли к сведению.