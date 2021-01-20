Пашинян назвал нелогичным проводить внеочередные выборы в парламент Армении, если оппозиция отказывается от участия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает нелогичным проведение внеочередных парламентских выборов в условиях, когда оппозиция "странным образом" отказалась от участия в них.
"Ранее я выступил с предложением о внеочередных выборах. Странным образом парламентская оппозиция отвергла это предложение. Следовательно, для правящей силы нелогично, чтобы она сама для себя организовала и провела внеочередные выборы", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте Армении в среду.
По его словам, предложение о внеочередных выборах остается в силе.
"Это предложение есть, обсуждения продолжаются. Мы готовы со всеми обсудить эту повестку. Хочу подчеркнуть, что власть принадлежит народу и решения должен выносить народ. Мы не намерены лишать народ рычагов формирования власти", - отметил Пашинян.
Ранее руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян заявил, что отставка Пашиняна остается необходимым условием для роспуска Национального собрания и проведения в стране внеочередных выборов.
"Мы готовы к выборам. Как только парламент будет распущен, мы готовы к внеочередным выборам. Для роспуска парламента премьер должен уйти в отставку, парламент два раза подряд не должен выбрать нового премьера, после чего парламент автоматически будет распущен и будут назначены новые выборы", - сказал Марукян журналистам.
Он напомнил, что идея о проведении внеочередных выборов принадлежит не парламентской оппозиции, а правящей фракции "Мой шаг".
"Это повестка правящей силы. Сейчас, видя, что по данному вопросу нет консенсуса, они заявляют, что оппозиция боится выборов. Но это не так. Я также не вижу готовности со стороны властей пойти на роспуск парламента", - сказал Марукян.
13 января лидер правящей фракции "Мой шаг" Лилит Макунц заявила, что фракция считает возможным проведение внеочередных выборов и ожидает ответа парламентской оппозиции. Тогда она не стала комментировать сообщения СМИ о том, что некоторые члены правящей фракции предлагали заменить Пашиняна на посту главы правительства спикером парламента Араратом Мирзояном.
Оппозиция Армении, в том числе оппозиционная фракция "Процветающая Армения", требует отставки премьер-министра после принятия трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
11 января президент Армении Армен Саркисян призвал к проведению досрочных выборов для выхода из политического кризиса. Лидеры оппозиционных партий считают невозможным проведение внеочередных выборов без отставки премьер-министра.
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