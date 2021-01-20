Не менее двух человек погибли при взрыве в Мадриде

По меньшей мере, два человека погибли в результате мощного взрыва в центре Мадрида, сообщает в среду газета "А-Бэ-Сэ".

По данным издания "Паис", еще несколько человек получили травмы. На месте работают спасатели и пожарные.

Мощный взрыв прогремел в здании в районе Ла-Латина в центре испанской столицы в среду, три верхних этажа здания сильно разрушены.

Причины взрыва пока неизвестны.