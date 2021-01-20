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Происшествия 20.01.2021 19:24

Не менее двух человек погибли при взрыве в Мадриде

По меньшей мере, два человека погибли в результате мощного взрыва в центре Мадрида, сообщает в среду газета "А-Бэ-Сэ".

По данным издания "Паис", еще несколько человек получили травмы. На месте работают спасатели и пожарные.

Мощный взрыв прогремел в здании в районе Ла-Латина в центре испанской столицы в среду, три верхних этажа здания сильно разрушены.

Причины взрыва пока неизвестны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, МАДРИД, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]