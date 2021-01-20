Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0562 RUR   0.023 GBR   2.3125 TRY   0.2277

Цена на нефть

18.01 $/bbl   WTI 52.17 -0.19 Brent 54.75 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.01.2021 23:04

Фундамент внешней политики администрации Байдена составят три консенсуса: антироссийский, антикитайский и пронатовский - американский эксперт

Антироссийский, антикитайский и пронатовский консенсус станет основой внешней политики США при новом президенте Джо Байдене, считает управляющий директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates, Inc., старший научный сотрудник Института Джексона по глобальным вопросам Йельского университета Томас Грэм.

"Сложились уже антикитайский консенсус, антироссийский консенсус и пронатовский консенсус. И этот консенсус составит фундамент новой политики администрации Байдена", - сказал он, выступая в среду на сессии проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса" "Россия и мир: профессиональный разговор".

По словам эксперта, "будут изменения по сравнению с политикой администрации Трампа, но по большей части новая внешняя политика администрации Байдена будет идти в русле типичной традиционной американской внешней политики, особенно после конца холодной войны".

Ученый убежден, что те явления, которые сейчас происходят внутри США, в меньшей степени касаются внешней политики страны. "Поляризация (общества - ИФ) оказывает не такое огромное влияние, или, по крайней мере, это другая поляризация", - сказал Грэм.

Он отметил, что "та поляризация, которая касается внутренних вопросов, - это поляризация между демократами и республиканцами, между либералами и прогрессистами и консерваторами".

"Раскол же, который касается внешней политики, скорее всего, другого качества. Грубо говоря, это раскол между глобалистами и антиглобалистами", - сказал эксперт.

По словам Грэма, "есть крайне левое крыло Демократической партии и крайне правое крыло Республиканской партии, которое поддерживает антиглобалистские позиции". "В то время как умеренные демократы и умеренные республиканцы по большей части сторонники глобализма. Вот как раз эта последняя группа умеренных людей и будет занимать главные посты в администрации Байдена", - считает ученый.

"У этих людей будут свои сторонники и среди республиканцев. Я думаю, что эта группа людей будет проводить ту политику, которая проводилась во времена администраций Обамы, Буша-младшего и Клинтона", - заключил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПОЛИТИКА, ТРЕНДЫ, ЭКСПЕРТ


Похожие новости


Политические шаги Трампа добавят почти $4 трлн к дефициту бюджета до конца 2026 г. США потерпели неудачу с давлением на Тегеран, им следует вернуться к соглашению по иранскому атому - Рухани Трамп: силовой вариант решения иранской проблемы был бы очень простым, но я выбрал другой путь Трамп назвал "мистификацией" со стороны демократов обвинения в связях с Россией, объявив себя самым жестким президентом в отношении РФ Вашингтон продолжает добиваться от Ирана возвращения к диалогу - Помпео Nike обещает не урезать выплаты по контрактам беременным спортсменкам

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]