Фундамент внешней политики администрации Байдена составят три консенсуса: антироссийский, антикитайский и пронатовский - американский эксперт

Антироссийский, антикитайский и пронатовский консенсус станет основой внешней политики США при новом президенте Джо Байдене, считает управляющий директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates, Inc., старший научный сотрудник Института Джексона по глобальным вопросам Йельского университета Томас Грэм.
"Сложились уже антикитайский консенсус, антироссийский консенсус и пронатовский консенсус. И этот консенсус составит фундамент новой политики администрации Байдена", - сказал он, выступая в среду на сессии проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса" "Россия и мир: профессиональный разговор".
По словам эксперта, "будут изменения по сравнению с политикой администрации Трампа, но по большей части новая внешняя политика администрации Байдена будет идти в русле типичной традиционной американской внешней политики, особенно после конца холодной войны".
Ученый убежден, что те явления, которые сейчас происходят внутри США, в меньшей степени касаются внешней политики страны. "Поляризация (общества - ИФ) оказывает не такое огромное влияние, или, по крайней мере, это другая поляризация", - сказал Грэм.
Он отметил, что "та поляризация, которая касается внутренних вопросов, - это поляризация между демократами и республиканцами, между либералами и прогрессистами и консерваторами".
"Раскол же, который касается внешней политики, скорее всего, другого качества. Грубо говоря, это раскол между глобалистами и антиглобалистами", - сказал эксперт.
По словам Грэма, "есть крайне левое крыло Демократической партии и крайне правое крыло Республиканской партии, которое поддерживает антиглобалистские позиции". "В то время как умеренные демократы и умеренные республиканцы по большей части сторонники глобализма. Вот как раз эта последняя группа умеренных людей и будет занимать главные посты в администрации Байдена", - считает ученый.
"У этих людей будут свои сторонники и среди республиканцев. Я думаю, что эта группа людей будет проводить ту политику, которая проводилась во времена администраций Обамы, Буша-младшего и Клинтона", - заключил он.
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