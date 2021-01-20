Цены на нефть растут на надеждах на новые стимулы в США, Brent - $56,41 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в среду на ожиданиях инаугурации избранного президента США Джо Байдена, который на прошлой неделе представил пакет экономических стимулов объемом $1,9 трлн.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $56,41 за баррель, что на $0,51 (0,91%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $53,53 за баррель, что на $0,55 (1,04%) выше уровня предыдущих торгов. Февральский контракт истекает с закрытием торгов в среду. Более активно торгуемый мартовский фьючерс прибавляет в цене $0,6 (1,13%), торгуясь на уровне $53,58 за баррель.
"Расчет прост: увеличение бюджетной поддержки означает больший рост и более высокий спрос на нефть в США", - отмечает аналитик Commerzbank Иоген Вейнберг, которого цитирует MarketWacth.
В ходе выступления на слушаниях в финансовом комитете Сената во вторник Джанет Йеллен, экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутая Джо Байденом на пост министра финансов, призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад.
На нефтяном рынке в первом квартале 2021 года и до конца года, вероятно, будет наблюдаться дефицит предложения из-за роста спроса во втором квартале 2020 года на фоне восстановления от последствий пандемии и сокращения добычи ОПЕК+, считает Вейнберг.
Цены на нефть удерживаются вблизи многомесячных максимумов, даже несмотря на сохранение серьезных факторов риска, оказывающих понижательное воздействие, сказал старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.
По его словам, некоторые из этих факторов можно увидеть в последнем отчете Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. б/с, до 5,5 млн б/с. При этом агентство сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 году на уровне 8,8 млн б/с.
Фрейзер отмечает, что падение спроса в первом квартале обусловлено "ростом числа случаев заражения коронавирусом в большей части США и Европы, а также призывами в Китае ограничить поездки в Новый год по лунному календарю".
"Рынок все еще обеспокоен по поводу нефтяного спроса в краткосрочной перспективе, поскольку пандемия негативно влияет на поездки, - подчеркивают аналитики ANZ. - В Китае правительство призывает граждан не путешествовать в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю - самого активного времени года".
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