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ТЭК 20.01.2021 22:12

Газпром 19 января поставил в Турцию 96 млн куб. м газа - существенно выше суточных контрактных количеств

"Газпром" на фоне холодов поставляет газ в Турцию сверх контракта, сообщает управление информации компании.

"19 января поставили в Турцию 96 млн куб. м газа - это существенно выше суточных контрактных количеств. "Турецкий поток" и "Голубой поток" работают эффективно и надежно", - отмечает "Газпром".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ТУРЦИЯ, ХОЛОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]