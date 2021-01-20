Газпром 19 января поставил в Турцию 96 млн куб. м газа - существенно выше суточных контрактных количеств

"Газпром" на фоне холодов поставляет газ в Турцию сверх контракта, сообщает управление информации компании.

"19 января поставили в Турцию 96 млн куб. м газа - это существенно выше суточных контрактных количеств. "Турецкий поток" и "Голубой поток" работают эффективно и надежно", - отмечает "Газпром".