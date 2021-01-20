В Армении назвали число армянских военных, погибших в Карабахе - около 3,5 тыс.

Около 3500 военнослужащих погибли в ходе карабахской войны осенью 2020 года, заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

"На данный момент с поля боя вынесено 3439 тел погибших. Из них 766 тел пока не идентифицированы. Есть также без вести пропавшие лица", - сказал Авинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте Армении в среду.

По его словам, количество жертв не превысит четыре тысячи.