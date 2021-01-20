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Карабахский конфликт 20.01.2021 21:21

В Армении назвали число армянских военных, погибших в Карабахе - около 3,5 тыс.

Около 3500 военнослужащих погибли в ходе карабахской войны осенью 2020 года, заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

"На данный момент с поля боя вынесено 3439 тел погибших. Из них 766 тел пока не идентифицированы. Есть также без вести пропавшие лица", - сказал Авинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте Армении в среду.

По его словам, количество жертв не превысит четыре тысячи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ВОЕННЫЕ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]