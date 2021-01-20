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Происшествия 20.01.2021 22:32

Не менее трех человек погибли, семь получили травмы при взрыве в Мадриде

По меньшей мере, три человека погибли, семеро получили ранения и один пропал после взрыва в здании в центре Мадрида, сообщает газета "Паис".

Не исключается, что число жертв может вырасти. Один из рабочих, проверявших газовые установки в доме, когда произошел взрыв, числится пропавшим без вести. Четыре человека среди получивших травмы при взрыве находятся в больнице.

Взрыв прогремел днем в центре испанской столицы. Три верхних этажа пятиэтажного здания оказались разрушены.

В метрополитене Мадрида подтвердили, что движение на линии, проходящей неподалеку от места взрыва, не нарушено.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ВЗРЫВ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]